Британия ввела санкции против пяти транспортирующих СПГ судов России

Великобритания ввела санкции против пяти российских судов, транспортирующих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщает 360 со ссылкой на британский МИД.

Отмечается, что в рамках антироссийских санкций под ограничения попали две судоходные компании из сектора СПГ: WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO и Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD.

В дипведомстве причиной санкций назвали связь с сектором СПГ, который причислен к «стратегически важным для России».

Ранее Британия внесла в список антироссийских санкций 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации России.