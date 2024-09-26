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Британия ввела санкции против пяти транспортирующих СПГ судов России

Ограничения затронут две судоходные компании: WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO и Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD.
Мария Зайцева 2024-09-26 15:22:00
© Фото: Benedikt von Imhoff, dpa, Globallookpress

Великобритания ввела санкции против пяти российских судов, транспортирующих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщает 360 со ссылкой на британский МИД.

Отмечается, что в рамках антироссийских санкций под ограничения попали две судоходные компании из сектора СПГ: WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO и Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD.

В дипведомстве причиной санкций назвали связь с сектором СПГ, который причислен к «стратегически важным для России».

Ранее Британия внесла в список антироссийских санкций 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации России.

#санкции #Великобритания #СПГ #суда
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