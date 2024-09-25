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Операторы БПЛА рассказали про новую тактику борьбы с техникой ВСУ

По словам военнослужащих, в случае, если один дрон выходит из строя в полете, его подстраховывает второй. Кроме того, прикрепленные на них снаряды от РПГ хорошо «прошивают» вражескую технику.
Анастасия Авсюк 2024-09-25 09:51:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские операторы дронов показали, как новые тактики применяются для борьбы с техникой ВСУ в приграничных районах Курской области.

Глушковский район сейчас один из самых горячих. Каждые несколько сотен метров попадаются сожженные автомобили. Враг активен на этом направлении - пытается контролировать обстановку насколько может.

Вражеские FPV и дроны-разведчики контролируют местность круглосуточно. Но и наши операторы беспилотников постоянно мониторят округу. Разведчики сменяют друг друга в воздухе.

«Если раньше у нас было одночастотное ударное средство, то сейчас у нас есть выбор. В случае когда мы одним чем-то не смогли поразить, то поражаем уже немного другим. Глушат один дрон, у нас сразу взлетает другой», - рассказал оператор БПЛА с позывным Доцент.

На подготовку дрона-камикадзе уходит не больше пары минут. Операторы работают и в режиме «вольной охоты», во время которой всегда находится цель. В одном из боев под удары попали и несколько немецких Marder.

«Как оказалось, фугас лучше техники. Два БМП остановили осколочно-фугасными снарядами. Кумулятивный иногда насквозь прошивает, а фугас так хорошо глушанул, что транспорт больше не поехал», - рассказал оператор ударных дронов с позывным Чехов.

ВСУ двигаются по одним и тем же маршрутам - не жалеют ни техники, ни своих солдат. Наши бойцы уверенно их встречают и уничтожают все силы противника, методично продвигаясь вперед сразу по нескольким направлениям. Поражения техники здесь фиксируют ежедневно, а число ликвидированных боевиков с начала вторжения превысило 16 тысяч.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #Курская область #наш эксклюзив #потери ВСУ #операторы дронов
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