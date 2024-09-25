«Нас отправили с торчками»: пленный украинец рассказал, как его отправили на убой

Пленный военнослужащий ВСУ, сдавшийся в приграничье Курской области, рассказал, что украинские боевики массово употребляют наркотики на передовой. Из-за этого им абсолютно плевать на происходящее. Именно из-за таких «товарищей» Сергей Бутенко оказался в безвыходной ситуации после высадки в российском регионе.

«Когда начался минометный обстрел, мы зашли в подвал в одном из домов. Наши четыре старших ушли куда-то вперед сами по себе. Да они под наркотой были, им по барабану было, как идти. Они накурились, просто вперед ушли, и все, а нам сказали: "Сидите в подвале". Это были наши проводники, которые должны были довести нас до точки и рассадить. Нас отправили с какими-то торчками, просто на смерть», - рассказал Сергей.

В результате Сергей с оставшимися сослуживицами оказались зажаты в подвале бойцами российской группировки «Север». Двое погибли от попадания FPV-дрона, еще двое были контужены. Оставшиеся приняли решение сдаться - в ином случае все бы погибли. Находясь в российском плену, Сергей отметил человеческое отношение со стороны военнослужащих.

«Здесь отношение вполне адекватное, кормят, поят, телевизор, книги читать дают. Вообще все шикарно. Это запугивают, чтобы в плен не сдавались просто-напросто», - рассказал Бутенко.

Пленный обратился к украинским военным и призвал их сложить оружие - это единственный для них шанс остаться в живых.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.