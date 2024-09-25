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В Японии восемь человек стали жертвами проливных дождей

Рекордное количество осадков в японской префектуре Исикава привело к гибели восьми человек.
Дарина Криц 2024-09-25 04:06:49
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

В Японии после проливных дождей погибли восемь местных жителей. Уточняется, что выпавшее рекордное количество осадков в префектуре Исикава в регионе Ното привело к оползням. Об этом сообщает местный телеканал NHK со ссылкой на сотрудников службы экстренной помощи.

«Проливной дождь обрушился на регион Ното в префектуре в минувшие выходные. Число погибших во вторник возросло после подтверждения факта гибели человека, найденного на месте оползня в городе Судзу», - указали журналисты.

Еще два человека пропали без вести. Кроме того, по состоянию на вторник, 24 сентября, свыше 5,2 тысячи домохозяйств и предприятий в трех муниципалитетах Японии остались без водопровода из-за отключений электроэнергии и поврежденных водопроводных труб.

Также из-за разгула стихии многие дома оказались затоплены, а оползни разрушили несколько зданий.

#в стране и мире #Япония #оползни #проливные дожди #погибли люди
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