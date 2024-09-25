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Райану Руту предъявили обвинения в попытке покушения на Трампа

Также Рут обвиняется в нападении на федерального офицера.
Анастасия Бобылева 2024-09-25 03:30:03
© Фото: Boma John, Х

Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. По имеющейся у суда информации, он выслеживал жертву более месяца.

«Первый пункт обвинения - попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты. Обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты», - цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

За это преступление Руту может грозить пожизненное заключение. Помимо этого, он обвиняется в нападении на федерального офицера. Ранее Рут уже привлекался по обвинению в нарушении условий хранения оружия.

Подозреваемого задержали 15 сентября около гольф-клуба, где находился Дональд Трамп. Райан Рут начал стрельбу, затем попытался скрыться на автомобиле. В кустах, где он прятался, обнарушили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #покушение
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