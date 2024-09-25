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Жительница Махачкалы заболела ботулизмом после инъекций в салоне

Роспотребнадзор Дагестана сообщил о заболевшей ботулизмом женщине, которая получила инъекции в частной клинике в Москве.
Дарина Криц 2024-09-25 23:30:14
© Фото: Elena Sikorskaya Russian Look Globallookpress

Жительница Дагестана получила заражение ботулизмом, получив косметологическую услугу. Региональный Роспотребнадзор сообщил, что это произошло после инъекций в частной клинике в Москве.

«Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. Установлено развитие ятрогенного, связанного с проведением медицинской процедуры, ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата», - сообщило ведомство.

В частности, женщина сделала коррекцию мимических морщин, после чего на четвёртый день у неё появились признаки мышечной слабости, сложно было глотать и жевать. Также опустилось веко и ей стало тяжело дышать.

Кроме того, в ведомстве добавили, что она не употребляла консервированные продукты, и, по ее словам, не контактировала с инфекционными больными.

Ботулизм - это заболевание, проявляющееся после отравления токсинами Clostridium botulinum - неоднородной группы бактерий, производящих различные виды нейротоксинов. Ботулизм тяжело поражает нервную систему, особенно продолговатый головной и спинной мозг. При неблагоприятном развитии может быть летальный исход.

#в стране и мире #Дагестан #роспотребнадзор #заболевание #косметология #салоны красоты #ботулизм #инъекции
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