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В суде в Калифорнии прогремел взрыв

По информации очевидцев, подозреваемый кричал о заговоре Минздрава США и социальных служб.
Мария Зайцева 2024-09-25 21:18:38
© Фото: AnnaMonteiroAn1 X.com © Видео: X.com

В здании суда Санта-Марии в Калифорнии прозвучал взрыв. Об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара.

«Сообщение о взрыве в здании суда Санта-Марии. Пожалуйста, избегайте этого района. Место происшествия считается небезопасным», - сообщил он на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Очевидцы отметили, что взрыв произошел после того, как подозреваемый кинул рюкзак к охране. По словам свидетелей, он кричал о заговоре Минздрава США и социальных служб, после чего попробовал скрыться.

Район, в котором произошло происшествие, оцеплен. Информация о пострадавших не поступала, подозреваемый задержан.

#в стране и мире #взрыв #Калифорния #суд #Санта-Барбара #шериф
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