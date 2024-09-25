В суде в Калифорнии прогремел взрыв

В здании суда Санта-Марии в Калифорнии прозвучал взрыв. Об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара.

«Сообщение о взрыве в здании суда Санта-Марии. Пожалуйста, избегайте этого района. Место происшествия считается небезопасным», - сообщил он на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Очевидцы отметили, что взрыв произошел после того, как подозреваемый кинул рюкзак к охране. По словам свидетелей, он кричал о заговоре Минздрава США и социальных служб, после чего попробовал скрыться.

Район, в котором произошло происшествие, оцеплен. Информация о пострадавших не поступала, подозреваемый задержан.