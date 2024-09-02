Бойцы показали уничтоженный БТР «Буцефал» ВСУ в Курской области

Российские морпехи остановили продвижение очередной колонны украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Экипажи БТР-82А также уничтожили технику врага. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы.

Расчеты разведывательных беспилотников позволили быстро обнаружить врага, и морпехи выдвинулись на выгодные позиции.

Подразделения морпехов вели стрельбу по противнику, когда боевая машина находилась в движении, что повышает выживаемость БТР. При этом постоянно осуществлялась смена позиций с учетом особенностей рельефа местности и естественных укрытий.

Так, в бою был уничтожен бронетранспортер «Буцефал» ВСУ.

На БТР-82А российские бойцы установили поверх брони металлическую решетку, которая усиливает защиту от FPV-дронов. Выживаемость техники также обеспечивается и деревянными брусьями.

Ранее оборонное ведомство показало кадры по модернизации БТР-82А. Среди ремонтников все специалисты - профессионалы. Они ремонтируют даже технику, получившую серьезные повреждения, и действуют быстро, потому что знают, что от их работы зависят жизни военнослужащих.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.