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Таксист сбил переходившую дорогу семью из трех человек в Москве

Легковой Hyundai наехал на людей на улице Скульптора Мухиной.
Мария Зайцева 2024-09-24 22:46:27
© Фото: moscowproc Telegram

Водитель такси сбил супругов и их ребенка 2022 года рождения на улице Скульптора Мухиной в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Легковой Hyundai наехал на них в момент, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине, а также их малолетнему сыну 2022 г.р.», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, прокуратура ЗАО взяла под контроль установление всех деталей.

#Москва #в стране и мире #происшествие #ДТП #Прокуратура #такси
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