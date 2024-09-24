Таксист сбил переходившую дорогу семью из трех человек в Москве

Водитель такси сбил супругов и их ребенка 2022 года рождения на улице Скульптора Мухиной в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Легковой Hyundai наехал на них в момент, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине, а также их малолетнему сыну 2022 г.р.», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, прокуратура ЗАО взяла под контроль установление всех деталей.