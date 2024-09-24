Посольство РФ: музей в Абхазии закрыл выставку из-за портрета Басаева

В посольстве России в Абхазии прокомментировали ситуацию с демонстрацией портрета террориста Шамиля Басаева.

«Мы считаем, что демонстрация портрета Басаева недопустима. Обратились к руководству музея. Временно закрыта музейная площадка», - сказал «Звезде» старший советник посла РФ в Абхазии Евгений Яковлев.

Дипломат добавил, что руководство музея пообещало в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Ранее в Государственном музее Абхазии выставили протрет террориста Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». Российские дипломаты обратились в абхазский музей. О демонстрации рассказал один из телеграмм-каналов, который отметил, что заведение было восстановлено за счет полученных из РФ средств.

Басаев возглавлял группировки радикальных террористов. Под его руководством были организованы многие теракты на территории России. Среди них были захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, а также захват школы в Беслане. Его включили в списки террористов в том числе в Соединенных Штатах и Европейском союзе. Басаев был убит при подрыве грузовика в Ингушетии в 2006 году.