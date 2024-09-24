МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство РФ: музей в Абхазии закрыл выставку из-за портрета Басаева

В российском посольстве отметили, что руководство музея пообещало в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
Игнат Далакян 2024-09-24 19:43:26
© Фото: Томас Тхайцук Sputnik РИА Новости

В посольстве России в Абхазии прокомментировали ситуацию с демонстрацией портрета террориста Шамиля Басаева.

«Мы считаем, что демонстрация портрета Басаева недопустима. Обратились к руководству музея. Временно закрыта музейная площадка», - сказал «Звезде» старший советник посла РФ в Абхазии Евгений Яковлев.

Дипломат добавил, что руководство музея пообещало в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Ранее в Государственном музее Абхазии выставили протрет террориста Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». Российские дипломаты обратились в абхазский музей. О демонстрации рассказал один из телеграмм-каналов, который отметил, что заведение было восстановлено за счет полученных из РФ средств.

Басаев возглавлял группировки радикальных террористов. Под его руководством были организованы многие теракты на территории России. Среди них были захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, а также захват школы в Беслане. Его включили в списки террористов в том числе в Соединенных Штатах и Европейском союзе. Басаев был убит при подрыве грузовика в Ингушетии в 2006 году.

#в стране и мире #Выставка #музей #Абхазия #Посольство РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 