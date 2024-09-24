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Два Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном и двумя морями

Продолжительность полета составила более 11 часов.
2024-09-24 15:38:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В воздухе самолеты находились больше 11 часов. Ведомство продемонстрировало видеозапись полета. На кадрах запечатлены взлет Ту-160 с аэродрома, сам полет самолетов в небе, работа летчиков и посадка.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в ведомстве.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ту-160 #армия #МО РФ #ракетоносцы
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