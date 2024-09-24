Поляки зверски убили жителей села Скопов в марте 1945 года

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала архивный документ о проводимых польскими войсками убийствах жителей села Скопов 6 марта 1945 года. Прежде селяне 27 февраля 1945 года подали заявление о переселении в УССР, с тех пор считая себя гражданами СССР.

В тот мартовский день отряд так называемой «Народной стражи» совершил нападение на расположенное в 27 километрах западнее Перемышля село.

«Убийства и истязания мирных жителей села продолжались в течение двух недель марта 1945 года. В результате были зверски убиты около 200 мирных жителей деревни, старики, женщины и дети. Польские изверги не щадили даже священнослужителей греко-католической (униатской) церкви. Руководил бандитским налетом Роман Кисель (псевдоним "Семп")», - уточнил Центр общественных связей ФСБ.

Также приводятся подробности письма местного жителя инженера-химика Николая Демьянчика к церковным иерархам. Он уточнял подробности произошедшей в марте 1945 года в селе резни.

«Шестого марта я поехал в Перемышль, чтобы ускорить наш переезд в СССР, но в тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек) и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям», - написал он.

Далее он пишет про смерть своего больного 81-летнего отца, которого поляки посадили на кровать, убив ножом и выколов ему глаза. У сестры Николая Мирославы вместо головы «осталась сплошная кровавая маска». Далее он пишет, что все члены его семьи «в подлинном смысле слова плавали в собственной крови». Также поляки убили домашнюю работницу этого семейства, прежде подвергнув мучениям. Кроме того, в тот же вечер они убили еще шестеро крестьян в селе Скопов.

Инженер-химик Демьянчик добавляет, что польские военные не оставляли в покое даже уже мертвых людей. Спустя два дня после трагедии они «уже на смертном одре кололи штыками» погибших.

«У мужа моей сестры - священника Конкомовского вырвали из окровавленных рук крест и топтали его сапогами, причем сорвали также рясу, в которую он был облачен. Только у моего несчастного отца им не удалось вырвать крест из окостенелых, окровавленных рук, он и теперь на смертном одре не выпустил из рук креста, которому поклонялся более 50 лет», - указал Демьянчик.

Говоря об участниках нападения на село Скопов, он сообщил, что это была задолго организованная местная боевая польская организация, в которой участвовали местные польские власти: войт и милиция из Дубицка. Спустя две недели, продолжил инженер-химик Демьянчик, власти Польши устроили в селе «варфоломеевскую ночь», убив примерно 200 жителей - стариков, женщин и детей. Одну из женщин поляки «сожгли живьем с двумя малолетними детьми», а 25 детей, спрятанных их родителями в убежище, обнаружили и убили.