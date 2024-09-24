Вучич наградил Небензю орденом Сербского знамени первой степени

Президент Сербии Александр Вучич вручил постпреду РФ в ООН Василию Небензе орден Сербского знамени первой степени. Видео с церемонии вручения опубликованы в соцсетях.

«Хотел бы еще раз поблагодарить за дружеские отношения, которые мы развиваем», - подчеркнул сербский лидер.

Глава государства также выразил уверенность в том, что удастся увеличить сотрудничество между обоими народами до уровня, который будет устраивать обе стороны.

Кроме того, заместителям постоянного представителя РФ при ООН Заболоцкой и Евстигнеевой вручили те же ордена, но второй степени.

Напомним, что вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что отношения между Белградом и Москвой никогда не были лучше, чем сейчас.