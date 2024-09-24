МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич наградил Небензю орденом Сербского знамени первой степени

Сербский лидер поблагодарил постпреда РФ за развитие дружеских отношений между двумя народами.
Глеб Владовский 2024-09-24 11:53:50
© Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН © Видео: Telegram: russiaun; YouTube: Александар Вучић

Президент Сербии Александр Вучич вручил постпреду РФ в ООН Василию Небензе орден Сербского знамени первой степени. Видео с церемонии вручения опубликованы в соцсетях.

«Хотел бы еще раз поблагодарить за дружеские отношения, которые мы развиваем», - подчеркнул сербский лидер.

Глава государства также выразил уверенность в том, что удастся увеличить сотрудничество между обоими народами до уровня, который будет устраивать обе стороны.

Кроме того, заместителям постоянного представителя РФ при ООН Заболоцкой и Евстигнеевой вручили те же ордена, но второй степени.

Напомним, что вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что отношения между Белградом и Москвой никогда не были лучше, чем сейчас. 

#Россия #в стране и мире #Сербия #награждение #Александр Вучич #василий небензя
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 