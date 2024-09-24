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Суд огласил приговор двум членам банды Басаева за теракт в 2005 году

Нажмудин Дудиев приговорен к 24 годам строгого режима, а Ибрагим Донашев - к 25 годам.
Алексей Курильченко 2024-09-24 10:50:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Южный окружной военный суд приговорил двух членов банды Шамиля Басаева к лишению свободы по обвинению в совершении теракта в Чечне в 2005 году. Нажмудин Дудиев приговорен к 24 годам строгого режима, а Ибрагим Донашев - к 25 годам. Оба обвиняемых также лишены воинских званий.

Как сообщает следствие, в июне 2005 года Дудиев и Донашев, будучи в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, участвовали в похищении и убийстве человека в станице Новощедринской. Тело убитого использовалось при совершении теракта в селе Знаменское.

Злоумышленники подорвали автомобиль, в котором находилось тело убитого, переодетого в форму правоохранителя. В результате погибли 15 человек, 36 ранены. Среди них были и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что Дудиев и Донашев были задержаны в 2018 году. Помимо совершения теракта, они обвиняются в участии в вооруженном нападении в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на  военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, в результате которого погибли 84 военнослужащих. За это преступление суд приговорил боевиков к срокам от 18 до 19 лет строгого режима.

#в стране и мире #Теракт #чечня #суд #Нажмудин Дудиев #Ибрагим Донашев
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