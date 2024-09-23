Бойцы ВС РФ показали уникальные особенности работы «Ноны-СВК»

Российские военнослужащие рассказали, какими уникальными особенностями обладает самоходный миномет «Нона-СВК».

Это орудие является одновременно пушкой и гаубицей. Высокая маневренность и скорость позволяют ей оперативно менять позиции, что делает ее неуловимой. На огневом рубеже расчет работает быстро и слаженно.

На закрытых позициях обычно пополняется боекомплект. «Нона» может вести огонь осколочно-фугасными, кумулятивными, а также активно-реактивными снарядами. Они позволяют увеличить дальность стрельбы с шести-восьми километров до 12 и бить уже не только по переднему краю, но и по резервам противника.

«Мы поддерживаем огонь по Гродовке. Каждый раз меняем позиции и достигаем скорострельности свыше 20-30 снарядов, как пулемет», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Шаман.

На кадрах объективного контроля видно, как прицельным огнем «Нона» выбивает противника 120-мм снарядами из лесопосадок на Авдеевском направлении, разбирая его огневые точки в частном секторе.

«Бывают такие моменты, что рядом с нашей пехотой работаем, прикрываем. Каждый градус может обернуться летальным исходом. Из этого и следует, что точность - главное в этой специальности», - рассказал наводчик с позывным Грек.

Расчет «Ноны» редко появляется в одном и том же месте дважды. Особенно сейчас, когда наша пехота теснит противника практически на всей линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.