МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ показали уникальные особенности работы «Ноны-СВК»

По словам военнослужащих, миномет способен вести огонь высоким темпом стрельбы.
Роман Закурдаев 2024-09-23 07:35:14
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские военнослужащие рассказали, какими уникальными особенностями обладает самоходный миномет «Нона-СВК».

Это орудие является одновременно пушкой и гаубицей. Высокая маневренность и скорость позволяют ей оперативно менять позиции, что делает ее неуловимой. На огневом рубеже расчет работает быстро и слаженно.

На закрытых позициях обычно пополняется боекомплект. «Нона» может вести огонь осколочно-фугасными, кумулятивными, а также активно-реактивными снарядами. Они позволяют увеличить дальность стрельбы с шести-восьми километров до 12 и бить уже не только по переднему краю, но и по резервам противника. 

«Мы поддерживаем огонь по Гродовке. Каждый раз меняем позиции и достигаем скорострельности свыше 20-30 снарядов, как пулемет», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Шаман.

На кадрах объективного контроля видно, как прицельным огнем «Нона» выбивает противника 120-мм снарядами из лесопосадок на Авдеевском направлении, разбирая его огневые точки в частном секторе.  

«Бывают такие моменты, что рядом с нашей пехотой работаем, прикрываем. Каждый градус может обернуться летальным исходом. Из этого и следует, что точность - главное в этой специальности», - рассказал наводчик с позывным Грек.

Расчет «Ноны» редко появляется в одном и том же месте дважды. Особенно сейчас, когда наша пехота теснит противника практически на всей линии боевого соприкосновения. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Нона-СВК #наш эксклюзив #Авдеевское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 