ВСУ атаковали территорию ДНР 25 раз за сутки

ВСУ атаковали территорию Донецкой Народной Республики 25 раз за сутки, выпустив 65 боеприпасов. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

При ударе артиллерией кассетного типа в Петровском районе Донецка получил ранение мужчина 1961 года рождения.

Ранение средней тяжести диагностировано у пострадавшего 1950 года рождения в Никитовском районе Горловки.

«Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении главы ДНР.

Пушилин также заявил о четырех поврежденных домах, трансформаторной подстанции и частном автомобиле.

Он заключил, что киевский режим для атак использовал ствольную артиллерию калибром 155 мм.