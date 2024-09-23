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ВСУ атаковали территорию ДНР 25 раз за сутки

Пушилин заявил об использовании ствольной артиллерии калибром 155 мм.
Мария Зайцева 2024-09-23 22:18:02
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

ВСУ атаковали территорию Донецкой Народной Республики 25 раз за сутки, выпустив 65 боеприпасов. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

При ударе артиллерией кассетного типа в Петровском районе Донецка получил ранение мужчина 1961 года рождения.

Ранение средней тяжести диагностировано у пострадавшего 1950 года рождения в Никитовском районе Горловки.

«Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении главы ДНР.

Пушилин также заявил о четырех поврежденных домах, трансформаторной подстанции и частном автомобиле.

Он заключил, что киевский режим для атак использовал ствольную артиллерию калибром 155 мм.

#в стране и мире #калибр #ДНР #ВСУ #денис пушилин #пострадавшие
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