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БАРСы отточили мастерство штурма и зачистки поселков от противника

Военнослужащие Боевого армейского резерва страны (БАРС) проводят слаживание в приграничных с украинской территорией областях, отрабатывая зачистки населенных пунктов от врага и умение слаженно работать в команде.
Виталий Акиньшин Марина Крижановская 2024-09-23 02:55:34
© Видео: ТРК «Звезда»

В приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях началось формирование добровольческих отрядов БАРС - боевой армейский резерв страны, в котором вот уже сотни добровольцев проходят подготовку к несению службы. При том задачи перед БАРСами стоят самые широкие, и готовыми нужно быть ко всему.

Два шага вперед по глубокой траншее - выстрел, затем еще и еще. Короткими перебежками до следующего поворота, и снова огонь. На стрелковом полигоне в Курской области, совсем не далеко от зоны активных боевых действий, добровольцы дивизии БАРС Курск отрабатывают зачистку занятого противником опорного пункта, в частности, нападение на позиции диверсионно-разведывательной группы противника и отражение этого нападения. А еще это умение работать в команде, чувствовать и понимать боевого товарища без слов. Двигаясь друг за другом в плотном строю, открывать огонь только в четко отведенный момент штурма.

Начальник по боевой подготовке с позывным Алмаз говорит, что в добровольческой бригаде люди самых разных возрастов, с разной подготовкой и опытом. Многие вообще его не имеют, но в условиях, когда всего в нескольких десятках километров находится враг, учатся мгновенно. Например, некоторые бойцы свои контракты подписали всего неделю назад.

Кто-то имеет даже опыт операций в Афганистане, кто-то - только опыт контртеррористических операций, а другие вообще не служили в армии и не держали в руках оружие. Но принцип боевой подготовки от простого к сложному: рассказ, показ тренировка. Все бойцы проходят с нулевого до уровня боевого слаживания подразделения, рассказал начальник с позывным Алмаз.

Подробнее об освоении БАРСами навыков в тактической медицине и о том, как Курск в условиях боевых действий готовится встретить 992-летие смотрите в репортаже Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #ВС РФ #штурм #Курская область #Брянская область #белгородская область #ВСУ #СВО #отряд БАРС
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