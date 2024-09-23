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Эколог назвал аферой снижение содержания углекислого газа на Земле

Ученые заявили о недостаточности содержания углекислого газа на Земле и объяснили его пользу.
Андрей Вакула Мария Зайцева 2024-09-23 20:58:10
© Фото: McPHOTO M. Gann Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Углекислый газ содержится в воздухе и подземных минеральных водах, выделяется при дыхании человека и животных, участвует в фотосинтезе растений. СО 2 регулирует теплообмен планеты, потому что пропускает ультрафиолет и блокирует инфракрасное излучение. В прошлом столетии его начали обвинять в воздействии на глобальное потепление. Российские и западные ученые рассказали о его действиях.

«Мы находимся в моменте увеличения CO2 в атмосфере. Это хорошо! У нас его недостаточно. Обеднение CO2 было частично «вылечено» увеличением и использованием ископаемого топлива, и мы должны продолжать это делать», - высказался геолог, исполнительный директор Коалиции СО2 Грегори Райтстоун.

Сооснователь коалиции подчеркнул полезность газа Уильям Хаппер.

«Углекислый газ очень полезен для жизни на Земле. И вы можете наблюдать, что растения растут гораздо лучше и урожайность выше благодаря увеличению содержания CO2. Невероятно, что они умудрились превратить полезную молекулу, которую мы с вами выдыхаем, в нечто злое», - сказал он.

В первую очередь, углекислый газ вырабатывается при сжигании или переработке углеводородного топлива, то есть нефти, газа и угля. Переход на «зеленую энергетику» станет не заботой о природе, а реализацией проектов крупнейших корпораций. Райтстоун назвал это «климатической тиранией».

«Это средства манипулирования населением, другими странами. Хотят добиться своих каких-то экономических и политических. Это афера, и не первая. Нужно ограничивать безудержную деятельность транснациональный корпораций, которыми эти климатические проекты и делаются», - заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Бывший глава Greenpeace* Канады Патрик Мур отметил, что доказательств связи СО2 с глобальным потеплением вообще нет. Он показал график, в котором температура в Центральной Англии находится все время примерно на одном уровне, а выбросы СО2 резко увеличились.

* Greenpeace - организация признана нежелательной на территории РФ.

#в стране и мире #экология #ученые #атмосфера #углекислый газ #СО2
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