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Героя России Юргина назначили и.о. министра по делам молодежи в Якутии

Игорь Юргин в апреле текущего года получил из рук министра обороны РФ «Золотую Звезду». Впоследствии офицер прошел отбор на программу «Время героев».
Игнат Далакян 2024-09-23 18:26:47
© Фото: aisen_nikolaev, Telegram

Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи в Якутии. Бывший глава ведомства принял решение отправиться на СВО по контракту. Об этом сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев.

«Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Виталиевич Шамаев принял важное решение - встать на защиту Родины, заключив контракт на военную службу», - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он охарактеризовал назначенного на должность Юргина как человека, чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения. По мнению главы Якутии, Герой России успешно справится с задачами на новом посту благодаря личным качествам.

Поступок Петра Шамаева глава Республики Саха назвал ярким примером патриотизма.

Игорь Юргин отличился в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи. Командир штурмового отряда вместе с сослуживцами нанес поражение шести элитным подразделениям ВСУ. В апреле текущего года министр обороны России наградил его «Золотой Звездой». Офицер также удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу». Помимо этого, Юргин отмечен наградным именным оружием - пистолетом Ярыгина.

Впоследствии Игорь Юргин прошел отбор на программу «Время героев». Одна из ее целей - подготовка кадров госслужбы из числа ветеранов и участников спецоперации.

#в стране и мире #Герой России #якутия #время героев #Игорь Юргин
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