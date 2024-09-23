В Белоруссии раскрыли подробности покушения на Лукашенко в 2020 году

В Белоруссии на этой неделе отметили важный праздник - День народного единства. Он приурочен к событиям 1939-ого года, когда Красная армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину, чтобы защитить их от геноцида со стороны панской Польши и угрозы фашистской оккупации.

Тогда, в тридцатые годы прошлого века, министр внутренних дел Польши Бронислав Перацкий, высказался о карательных акциях, проводимых на территории Западной Белоруссии и Западной Украины: «Дайте нам еще десять лет, и вы с фонарем среди бела дня не найдете ни одного украинца и ни одного белоруса». От уничтожения эти народы спасла Красная Армия, и страны стали частью союзных республик.

Есть более свежие события, которые тоже связаны с этим днем. Четыре года назад, после президентских выборов в Белоруссии, в республике начались массовые волнения, и все те же польские кураторы попытались раскачать страну. От краха республику тогда спасала личная смелость президента Лукашенко, который не побоялся с автоматом в руках выйти к тысячам протестующих, и незаметная посторонним, но существенная помощь Москвы.

Сейчас всплыли новые подробности того, как в стране планировали устроить настоящий военный переворот. На днях в эфир белорусского телевидения вышел фильм, где заговорщики чистосердечно и подробно рассказали, как планировали устранить Лукашенко, расстреляв его вертолет из пулемета.

«Был еще один вариант развития событий, если военные откажутся стрелять в главу государства, на этот случай были подготовлены группы радикалов, которые были готовы расстрелять вертолет главы государства на взлете либо на посадке с крупнокалиберного пулемета», - рассказал один из организаторов преступления, гражданин США и Белоруссии Юрий Зенкович.

Свой план действий заговорщики обсуждали по видеосвязи. Руководство страны хотели захватить и арестовать без суда и следствия, чиновникам дать шесть часов на то, чтобы присягнуть новой власти. Затраты на мятеж - 10 миллионов долларов. Деньги искали в США, Израиле и на Украине. Отдавать долги планировали контрольными пакетами акций на промышленные предприятия Белоруссии.

Подробнее о том, как задержали заговорщиков и что случилось с ними после, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».