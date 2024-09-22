МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Третий ребенок умер в Красноярском крае после отравления ужином

Всего в семье было четверо детей.
Владимир Рубанов 2024-09-22 09:04:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Красноярском крае после отравления пельменями и курицей скончался третий ребёнок. Это 11-летняя девочка.

В семье всего было четверо детей, сообщили в Следственном комитете России. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице накануне.

Отец детей рассказал следователям, что вся семья ела эти продукты 20 сентября. Пельмени были куплены в магазине в селе Красная Сопка на развес. В магазин их поставлял местный предприниматель, который сам их производил. Сейчас этот человек общается со следствием.

До того как лечь спать, никто из членов семьи не испытывал недомогания. Однако в 6 утра всем стало плохо: появилась головная боль, боли в животе, рвота и общая слабость. Родители сразу вызвали скорую помощь.

Врачи не смогли спасти детей. Первый ребенок умер в больнице в 11 утра, затем скончался второй. Следствие ожидает результатов экспертизы, которая должна установить точную причину смерти.

Всю готовую продукцию из сельского магазина изъяли. Семья характеризуется положительно и не состояла на учете в органах опеки.

Возбуждено уголовно дело по статье «производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

#дети #семья #Красноярский край #смерть #отравление #продукты #следствие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 