Третий ребенок умер в Красноярском крае после отравления ужином

В Красноярском крае после отравления пельменями и курицей скончался третий ребёнок. Это 11-летняя девочка.

В семье всего было четверо детей, сообщили в Следственном комитете России. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице накануне.

Отец детей рассказал следователям, что вся семья ела эти продукты 20 сентября. Пельмени были куплены в магазине в селе Красная Сопка на развес. В магазин их поставлял местный предприниматель, который сам их производил. Сейчас этот человек общается со следствием.

До того как лечь спать, никто из членов семьи не испытывал недомогания. Однако в 6 утра всем стало плохо: появилась головная боль, боли в животе, рвота и общая слабость. Родители сразу вызвали скорую помощь.

Врачи не смогли спасти детей. Первый ребенок умер в больнице в 11 утра, затем скончался второй. Следствие ожидает результатов экспертизы, которая должна установить точную причину смерти.

Всю готовую продукцию из сельского магазина изъяли. Семья характеризуется положительно и не состояла на учете в органах опеки.

Возбуждено уголовно дело по статье «производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».