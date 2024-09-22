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Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения

Президент пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
Владимир Рубанов 2024-09-22 09:22:13
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму ко дню рождения.

«В России Вас знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами», - говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что Москва и Ашхабад продолжат конструктивную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В телеграмме говорится, что такая работа служит во благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Глава государства пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

#в стране и мире #Владимир Путин #туркменистан #поздравление #Телеграмма #Сердар Бердымухамедов
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