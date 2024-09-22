Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму ко дню рождения.

«В России Вас знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами», - говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что Москва и Ашхабад продолжат конструктивную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В телеграмме говорится, что такая работа служит во благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Глава государства пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.