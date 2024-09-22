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Израильские военные захватили офис Al Jazeera в Рамалле

Вооруженные солдаты выгнали сотрудников и закрыли бюро телеканала на 45 дней.
Владимир Рубанов 2024-09-22 08:41:46
© Фото: Nidal Eshtayeh XinHua, Global Look Press

Вооруженные и в масках израильские военные совершили рейд на офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу и отдали приказ закрыть его на 45 дней. Это произошло рано утром в воскресенье, говорится в сообщении телеканала.

В сообщении сказано, что израильские солдаты применили слезоточивый газ в районе офиса «Аль-Джазиры» в Рамалле. По словам руководителя бюро, военные силы заставили сотрудников офиса покинуть здание. Он добавил, что израильские войска пригнали грузовик для конфискации документов, устройств и офисного имущества.

Военные уничтожили оборудование и сорвали со стен здания плакаты с изображением убитой журналистки Ширин Абу Аклех, говорится в сообщении телеканала.

Воскресный рейд произошел через несколько месяцев после того, как в мае израильское правительство запретило Al Jazeera работу на территории Израиля.

#в стране и мире #Израиль #палестина #западный берег #телеканал #палестино-израильский конфликт #Рамалла
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