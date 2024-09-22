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Иран продемонстрировал новейшие баллистическую ракету и дрон-камикадзе

Представленная ракета оснащена разделяющейся боеголовкой и способна лететь до цели тысячу километров.
Ян Брацкий 2024-09-22 05:30:38
© Фото: Sha Dati XinHua Global Look Press

Иран представил новейшую баллистическую ракету и беспилотники собственного производства. Широкой публике новинки продемонстрировали на военных парадах в честь Недели священной обороны, сообщает агентство IRNA.

«Были представлены дроны-камикадзе Shahed 136B и ракеты типа Jаhad с разделяющимися боеголовками и дальностью полета одна тысяча километров», - сообщило агентство.

На парадах показали и другие образцы иранского ОПК: различные типы ракетных комплексов, танки и БТР, ракеты и многочисленные бронеавтомобили.

Участие в традиционных парадах приняли бойцы Корпуса стражей исламской революции, сотрудники пограничной службы и бойцы отрядов народного ополчения.

#парад #ракета #Иран #ксир #дрон-камикадзе #Shahed 136B
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