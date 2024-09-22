Иран продемонстрировал новейшие баллистическую ракету и дрон-камикадзе

Иран представил новейшую баллистическую ракету и беспилотники собственного производства. Широкой публике новинки продемонстрировали на военных парадах в честь Недели священной обороны, сообщает агентство IRNA.

«Были представлены дроны-камикадзе Shahed 136B и ракеты типа Jаhad с разделяющимися боеголовками и дальностью полета одна тысяча километров», - сообщило агентство.

На парадах показали и другие образцы иранского ОПК: различные типы ракетных комплексов, танки и БТР, ракеты и многочисленные бронеавтомобили.

Участие в традиционных парадах приняли бойцы Корпуса стражей исламской революции, сотрудники пограничной службы и бойцы отрядов народного ополчения.