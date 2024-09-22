МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пять человек скончались от неизвестного кишечного заболевания в Египте

В египетской провинции Асуан погибли пять человек из-за заболевания желудочно-кишечного тракта, отличающегося от обычных инфекций.
Дарина Криц 2024-09-22 23:44:57

На юге Египта пять человек скончались от неизвестного заболевания желудочно-кишечного тракта, инцидент зафиксирован в провинции Асуан. Как сообщил губернатор региона Исмаил Камаль, данная инфекция непохожа на обычные.

В комментарии телеканалу Sada el-Balad Камаль заявил, что в целом смертность за последний период в Асуане остается на прежнем уровне и не увеличилась.

«На настоящий момент речь может идти о пяти смертельных случаях от заболеваний, отличных от распространенных желудочно-кишечных инфекций», - прокомментировал он СМИ вспышку заболевания гастроэнтеритом.

Кроме этого, губернатор Асуана отметил, что состояние здоровья больных в медицинских учреждениях региона не вызывает опасений. По его сведениям, число инфицированных достигло 200 человек, при этом 150 - находятся на лечении. Версия о том, что заболевание вызвано сбросом промышленных сточных вод в Нил не соответствует действительности.

Очистная станция регулярно проводит анализы сбрасываемой в реку воды, в то время как на постоянной основе проводится обеззараживание стоков хлором, подытожил губернатор Исмаил Камаль.

#в стране и мире #Египет #инфекция #кишечная инфекция #погибли люди #провинция Асуан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 