Пять человек скончались от неизвестного кишечного заболевания в Египте

На юге Египта пять человек скончались от неизвестного заболевания желудочно-кишечного тракта, инцидент зафиксирован в провинции Асуан. Как сообщил губернатор региона Исмаил Камаль, данная инфекция непохожа на обычные.

В комментарии телеканалу Sada el-Balad Камаль заявил, что в целом смертность за последний период в Асуане остается на прежнем уровне и не увеличилась.

«На настоящий момент речь может идти о пяти смертельных случаях от заболеваний, отличных от распространенных желудочно-кишечных инфекций», - прокомментировал он СМИ вспышку заболевания гастроэнтеритом.

Кроме этого, губернатор Асуана отметил, что состояние здоровья больных в медицинских учреждениях региона не вызывает опасений. По его сведениям, число инфицированных достигло 200 человек, при этом 150 - находятся на лечении. Версия о том, что заболевание вызвано сбросом промышленных сточных вод в Нил не соответствует действительности.

Очистная станция регулярно проводит анализы сбрасываемой в реку воды, в то время как на постоянной основе проводится обеззараживание стоков хлором, подытожил губернатор Исмаил Камаль.