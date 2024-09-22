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Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции перевернулся автобус с иностранными туристами по пути в Анталью.
Услада Дубинина 2024-09-22 23:03:40
© Фото: Michael Weber, imageBROKER.com, Global Look Press

Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом по пути из Каппадокии в Анталью. Об этом сообщает российское посольство в Турции.

«По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан», - указано в сообщении.

Россияне получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницы Невшехира для оказания первой помощи. Известно, что туристам из России не потребовалась госпитализация.

Всего в микроавтобусе находились 32 человека. Всего пострадали 18 человек, в числе которых два водителя, гид и 15 туристов. Транспортное средство перевернулось во время движения по дождливой дороге. По данным газеты Sabah, водитель потерял управление.

#в стране и мире #Турция #Туристы #ДТП #Анталья
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