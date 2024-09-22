Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом по пути из Каппадокии в Анталью. Об этом сообщает российское посольство в Турции.

«По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан», - указано в сообщении.

Россияне получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницы Невшехира для оказания первой помощи. Известно, что туристам из России не потребовалась госпитализация.

Всего в микроавтобусе находились 32 человека. Всего пострадали 18 человек, в числе которых два водителя, гид и 15 туристов. Транспортное средство перевернулось во время движения по дождливой дороге. По данным газеты Sabah, водитель потерял управление.