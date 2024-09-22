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На Евразийском женском форуме раскрыли секрет успеха россиянок

На форуме обсуждались мировая повестка, технологии, общество. Также и другие актуальные в мире темы были затронуты на мероприятии.
Диана Сирази Виктория Бокий 2024-09-22 23:08:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Таврический дворец в Санкт-Петербурге - образец русского классицизма повидал немало международных форумов, но самый красивый, и эмоциональный, пожалуй, Евразийский женский форум.

Он проходит в этом месте уже в четвертый раз. Гостей с порога традиционно встречают в национальных одеждах. 120 нарядов - именно столько стран-участниц в этом году.

Здесь политики, руководители предприятий и ученые - но в первую очередь - женщины. Потому свой образ для форума продумывали часами - в их нарядах зашифрованы культурные символы. Так, первая женщина-руководитель нефтегазовой компании в Ханое Тхюи Лан пришла на форум в платье с розами, которое во Вьетнаме принято носить только на важные мероприятия.

«Я так рада быть здесь, среди таких же деловых дам. Женщины - важная часть экономики, мы, например, производим 10% от ВВП Вьетнама»,- сказала президент нефтегазовой компании из Вьетнама Тхюн Лан.

Они многого достигли - каждая в своей отрасли, им есть, что рассказать. Многие участницы приехали узнать секрет успеха российских леди. Когда-то первой женщиной- дипломатом в мире стала наша Александра Коллонтай. Валентина Терешкова стала первой в космосе. А сейчас Анна Кикина - единственная женщина в отряде Роскосмоса, продолжает ее дело.

«Это здорово, когда женщины всего мира с ключевыми задачами, целями, проблемами в своей жизни встречаются друг с другом, могут обсуждать, обмениваться опытом и понимать, где они пересекаются, слышать друг друга, видеть друг друга и находить общие точки соприкосновения»,- поделилась летчик-космонавт Анна Кикина.

По традиции всех участниц приветствует Владимир Путин. Женщины встречают его аплодисментами, а президент в ответ благодарит их за тепло и созидание.

«Только с участием женщин возможно достижения прогресса, благополучия и гармонии», - напомнил президент РФ во время открытия форума.

Здесь не просто обсуждаются, что важнее, решаются вопросы. Повестка мира, технологии, общество. Хотя, конечно, все, о чем говорят женщины, не вместить в узкие рамки.

Главная тема форума - женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество. Об этом говорит идеолог форума Валентина Матвиенко. Вместо официального «коллеги», она всегда обращается - «подруги».

«Женщины должны отстаивать принципы взаимоуважения, равноправия, открытости, справедливости, международной политики, чтобы работать во имя всеобщего процветания. Именно женщины должны быть в авангарде построения более справедливого равноправного многополярного миропорядка», - отметила Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

Россия первой сделала рывок к построению нового мира будущего. Страна отстаивает свою независимость на фронтах СВО - и без женщин мы вряд ли добились бы успеха - это они спасают жизни раненным под пулями, днем и ночью не отходят от бойцов в госпиталях. Плетут маскировочные сети, отправляют теплые вещи и домашние пироги - все для того, чтобы солдаты почувствовали женскую заботу.

На вопрос «Чего же хотят женщины?» участницы форума, независимо от своей страны и национальности, говорят одно – мира и спокойствия в своей семье, в своем государстве. Поэтому неслучайно эмблемой форума стал белый голубь - символ мира.

#Санкт-Петербург #женщины #Главное с Ольгой Беловой #Матвиенко #женский форум
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