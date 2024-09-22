В ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за аномального снегопада

Южноафриканская метеорологическая служба объявила восьмой уровень опасности в провинции Квазулу-Натал из-за длительного снегопада. Об этом сообщает портал Mail&Guardian.

Автомобилисты не смогли самостоятельно преодолеть заснеженные дороги. В результате обильных осадков заблокированными оказались несколько трасс в разных районах Южной Африки. Известно, что один житель погиб от переохлаждения, им оказался пассажир такси.

Местные власти приняли решение развернуть на участках, где движение автомобилей затруднено, полевые кухни и временные убежища. Спасатели раздают одеяла водителям и пассажирам.

Снегопад вызвал сбои в работе водоснабжения и электроснабжения в нескольких населенных пунктах Южно-Африканской Республики. Специалисты работают над устранением последствий непогоды.