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В ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за аномального снегопада

Один человек погиб в результате непогоды в Южной Африке.
Услада Дубинина 2024-09-22 17:50:40
© Фото: drchauke, X

Южноафриканская метеорологическая служба объявила восьмой уровень опасности в провинции Квазулу-Натал из-за длительного снегопада. Об этом сообщает портал Mail&Guardian.

Автомобилисты не смогли самостоятельно преодолеть заснеженные дороги. В результате обильных осадков заблокированными оказались несколько трасс в разных районах Южной Африки. Известно, что один житель погиб от переохлаждения, им оказался пассажир такси. 

Местные власти приняли решение развернуть на участках, где движение автомобилей затруднено, полевые кухни и временные убежища. Спасатели раздают одеяла водителям и пассажирам. 

Снегопад вызвал сбои в работе водоснабжения и электроснабжения в нескольких населенных пунктах Южно-Африканской Республики. Специалисты работают над устранением последствий непогоды. 

#ЮАР #в стране и мире #Непогода #снегопад #метеорология
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