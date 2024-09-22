США решили вернуть Индии незаконно вывезенные произведения искусства

США пообещали вернуть в Индию исторические артефакты, незаконно вывезенные с территории страны. Об этом было сказано на сайте МИД южноазиатской страны.

«В связи с визитом премьер-министра господина Нарендры Моди в Соединенные Штаты американская сторона содействовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии», — говорится в сообщении.

Самые древние реликвии датируются 2000 годом до н.э. Большая часть из них – терракотовые артефакты из Восточной Индии. Часть ожидающих возвращения экспонатов сделаны из камня, металла, дерева и слоновой кости. Эти артефакты были продемонстрированы Нарендре Моди и Джо Байдену в ходе визита премьер-министра Индии в США.

Министерство иностранных дел Индии также подчеркнуло, что с недавнего времени реституция культурных ценностей стала важным аспектом культурного сотрудничества между Индией и США.