МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 16 тысяч человек

За минувшие сутки противник потерял более 380 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
2024-09-22 13:55:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области превысили 16 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.

За минувшие сутки противник потерял более 380 военнослужащих, говорится в сообщении.

Российские военнослужащие отразили семь атак боевиков в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.

При поддержке армейской авиации и артиллерии отбиты три попытки ВСУ прорваться через госграницу к населенным пунктам Новый Путь и Медвежье.

За сутки украинские националисты лишились 11 единиц бронетехники, включая два танка и девять боевых бронированных машин. Поражены три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #госграница рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 