Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области превысили 16 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.

За минувшие сутки противник потерял более 380 военнослужащих, говорится в сообщении.

Российские военнослужащие отразили семь атак боевиков в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.

При поддержке армейской авиации и артиллерии отбиты три попытки ВСУ прорваться через госграницу к населенным пунктам Новый Путь и Медвежье.

За сутки украинские националисты лишились 11 единиц бронетехники, включая два танка и девять боевых бронированных машин. Поражены три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.