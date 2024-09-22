Песков: «трезвые головы» на Западе понимают предупреждения Путина

На Западе остаются «трезвые головы», которые внимательно анализируют слова Владимира Путина, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия никак не ответит на удары западным оружием по ее территории. Песков связал эти слова с его скорым уходом с должности.

Пресс-секретарь главы государства назвал такую позицию безответственной, но подчеркнул, что в западных странах есть политики, которые понимают, что на самом деле значат слова Путина.

Песков отметил, что западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель - стратегически и тактически победить.

Президент России 12 сентября заявил, что удары ВСУ по РФ дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта и будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.