Четыре человека погибли и десятки пострадали при стрельбе в Алабаме

В американском штате Алабама в городе Бирмингем вечером началась стрельба рядом с клубом, в результате чего четыре человека погибли и десятки пострадали. Об этом сообщает местный портал AL со ссылкой на полицию.

Со слов представителя американской полиции Трумэна Фицджеральда, которые приводит портал, стрельба началась в 23:00 по местному времени в субботу (7:00 воскресенья по мск).

Жертвами стали двое мужчин и одна женщина, они погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, выстрелы раздались, когда пришедшие в клуб стояли в очереди, пишет AL. Отмечается, что злоумышленники могли стрелять по группе людей.

Сейчас детективы Бирмингема устанавливают, откуда велась стрельба - из проезжающей машины или злоумышленники находились рядом и передвигались пешком.