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ВС РФ поразили энергообъекты предприятий ВПК Украины

Кроме того, российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов противника.
2024-09-22 12:15:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов киевского режима.

ВС РФ ударили по цехам, которые производят беспилотники, а также по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.

Ударами российский войск уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #беспилотники #ВСУ #спецоперация #энергообъекты #36Д6
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