Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов киевского режима.

ВС РФ ударили по цехам, которые производят беспилотники, а также по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.

Ударами российский войск уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.