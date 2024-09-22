Минобороны показало, как «Искандер» уничтожил HIMARS под Сумами

Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара по установке реактивной системы залпового огня М142 HIMARS американского производства в Сумской области.

Позиция HIMARS ВСУ располагалась в населенном пункте Шапошниково в 10 километрах юго-западнее города Сумы. По ней нанес удар оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Ракетным ударом поражены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение реактивной системы залпового огня.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.