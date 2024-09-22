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Минобороны показало, как «Искандер» уничтожил HIMARS под Сумами

Ракетным ударом поражены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО.
2024-09-22 11:05:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара по установке реактивной системы залпового огня М142 HIMARS американского производства в Сумской области.

Позиция HIMARS ВСУ располагалась в населенном пункте Шапошниково в 10 километрах юго-западнее города Сумы. По ней нанес удар оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Ракетным ударом поражены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение реактивной системы залпового огня.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Украина #ВСУ #РСЗО #ОТРК «Искандер» #М142 HIMARS #сумская область
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