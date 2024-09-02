Замминистра обороны Фрадков в День знаний напутствовал суворовцев

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков принял участие в торжественной церемонии, которая была посвящена Дню знаний в Московском суворовском военном училище. Замглавы Минобороны напутствовал суворовцев перед началом нового учебного года.

«В этот день я, как и более чем 25 лет назад, снова стою на плацу своего родного московского суворовского военного училища. От всей души поздравляю всех с этим замечательным днем, с Днем Знаний!» - сказал Фрадков.

Этой осенью в Московском СВУ начнут учиться 80 мальчишек. 20 из них - дети участников специальной военной операции. Эти ребята поступили в 5 класс.

«Вы выбрали профессию военного и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный выбор и серьезный жизненный шаг. Особенно в такой ответственный для страны момент! Желаю вам интересной, успешной учебы и приобрести здесь верных и надежных друзей!» - напутствовал Павел Фрадков юных суворовцев.

Замминистра обороны отдельно обратился к руководству училища, воспитателям и преподавательскому составу. Фрадков пожелал педагогам творческих успехов в профессиональной деятельности.

После торжественных мероприятий замминистра обороны посмотрел, в каких условиях живут и учатся суворовцы, а также посетил место строительства универсального спортивно-тренировочного комплекса «Боец», который планируют открыть в 2026 году.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.