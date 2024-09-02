Рейсы в Турцию задерживают во Внуково вторые сутки

Туристы вторые сутки не могут вылететь в Турцию из Внуково из-за веерных задержек рейсов. Последний рейс на 18:30 перенесен еще на 7 часов, сообщил корреспондент «Звезды».

Проблемы с вылетом у турецкой авиакомпании Turkish Airlines продолжаются с выходных, когда в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В то же время ряд Telegram-каналов сообщил о забастовке экипажа.

«Мы вчера должны были вылететь ночью в Бодрум. Рейс задержали на 10 часов, когда мы приехали на регистрацию уже днем, нам сказали, что места на рейсе закончились, 38 человек не попали на этот рейс... Когда мы пришли на стойку продаж, нам поменяли билеты на Стамбул... Потеряли двое суток», - рассказала «Звезде» ожидающая своего рейса туристка.

По данным АТОР, на несколько часов были отложены вылеты из Москвы в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан, а также в Анталию и Даламан из Санкт-Петербурга.