МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рейсы в Турцию задерживают во Внуково вторые сутки

Веерные задержки вылетов продолжаются с выходных.
Владимир Рубанов 2024-09-02 20:15:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Туристы вторые сутки не могут вылететь в Турцию из Внуково из-за веерных задержек рейсов. Последний рейс на 18:30 перенесен еще на 7 часов, сообщил корреспондент «Звезды».

Проблемы с вылетом у турецкой авиакомпании Turkish Airlines продолжаются с выходных, когда в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В то же время ряд Telegram-каналов сообщил о забастовке экипажа.

«Мы вчера должны были вылететь ночью в Бодрум. Рейс задержали на 10 часов, когда мы приехали на регистрацию уже днем, нам сказали, что места на рейсе закончились, 38 человек не попали на этот рейс... Когда мы пришли на стойку продаж, нам поменяли билеты на Стамбул... Потеряли двое суток», - рассказала «Звезде» ожидающая своего рейса туристка.

По данным АТОР, на несколько часов были отложены вылеты из Москвы в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан, а также в Анталию и Даламан из Санкт-Петербурга.

#Турция #отдых #Туристы #авиасообщение #наш эксклюзив #Внуково #АТОР #Turkish Airlines
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 