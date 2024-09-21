Десантники уничтожили боевиков в курском селе сбросами и FPV-дронами

Операторы БПЛА подразделений ВДВ в приграничных районах Курской области уничтожили FPV-дронами и сбросами с квадрокоптеров личный состав ВСУ и их автомобильную технику. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Десантники запустили ударные FPV-дроны и квадрокоптеры и приступили к разведке целей. Расчеты обнаружили пикап и автомобиль для доставки боеприпасов, а также украинских боевиков, которые разгуливали по одному из населенных пунктов.

Операторы ударных беспилотников навели дроны на цели и уничтожили националистов.

Расчета БПЛА днем и ночью - при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Десантники чаще работают двумя квадрокоптерами, поскольку это повышает вероятность поражения противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.