Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин свои указом учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Документ опубликован на портале правовой информации.

Эту награду будут вручать военнослужащим и вольнонаемным, которые принимали участие в рядах ВС СССР в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, партизанам и подпольщикам на временно оккупированных территориях СССР.

Кроме того, эту награду будут вручать труженикам тыла, уже имеющим ордена СССР или медали, такие как «За трудовое отличие», «За оборону Москвы», «Житель осажденного Севастополя». Еще одна категория, которая будет получать такие медали, - труженики тыла, проработавшие в годы войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях.

Бывшие несовершеннолетие узники концлагерей тоже будут награждены этой медалью.

Кроме того, медалью удостоят граждан других государств, не входящих в СНГ, которые сражались в составе национальных формирований в рядах ВС СССР, партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований, если эти группы внесли вклад в Победу.

В указе говорится о том, что медаль носится на левой стороне груди и располагается после аналогичной медали к 75-летию Победы.