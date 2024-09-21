Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света из-за аварии

Около 20 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света из-за аварии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Как только оперативная обстановка позволит, аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, добавил глава региона.
Гладков сообщил, что местные власти должны закупить к зиме генераторы. По его словам, сейчас закуплено 1980 штук, а до конца следующей недели в нашем распоряжении города будут находиться 2200 генераторов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»