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Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света из-за аварии

Аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только позволит обстановка, сообщил губернатор.
Владимир Рубанов 2024-09-21 07:36:09
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Около 20 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света из-за аварии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Как только оперативная обстановка позволит, аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, добавил глава региона.

Гладков сообщил, что местные власти должны закупить к зиме генераторы. По его словам, сейчас закуплено 1980 штук, а до конца следующей недели в нашем распоряжении города будут находиться 2200 генераторов.

#в стране и мире #белгородская область #Электричество #энергоснабжение #генераторы #Вячеслав Гладков #шебекино
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