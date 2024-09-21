Средства ПВО уничтожили за ночь 101 беспилотник над территорией России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Киевский режим снова совершил попытку нанести террористический удар по объектам на российской территории, говорится в сообщении. Для этого использовались БПЛА самолетного типа.

Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 53 беспилотных аппарата над территорией Брянской области.

В Краснодарском крае обезврежено 18 украинских дронов, в Калужской области - пять. По три БПЛА перехвачены и уничтожены в Тверской и Белгородской областях, по одному - в Смоленской, Курской и в Крыму.

Еще 16 беспилотных летательных аппаратов обезврежено над акваторией Азовского моря.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.