Средства ПВО уничтожили за ночь 101 беспилотник над территорией России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Киевский режим снова совершил попытку нанести террористический удар по объектам на российской территории, говорится в сообщении. Для этого использовались БПЛА самолетного типа.
Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 53 беспилотных аппарата над территорией Брянской области.
В Краснодарском крае обезврежено 18 украинских дронов, в Калужской области - пять. По три БПЛА перехвачены и уничтожены в Тверской и Белгородской областях, по одному - в Смоленской, Курской и в Крыму.
Еще 16 беспилотных летательных аппаратов обезврежено над акваторией Азовского моря.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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