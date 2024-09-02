Наезд автобуса на 10 припаркованных машин в Кирове попал на видео

Момент наезда автобуса на 10 припаркованных автомобилей в Кирове попал на видео. Эти кадры оказались в распоряжении «Звезды».

По данным наших источников, автобус врезался в машины сотрудников завода по производству железобетонных изделий, брусчатки и бетона. ДТП случилось из-за плохого самочувствия водителя. В результате пострадали водитель, кондуктор и пассажир.

ДТП произошло 2 сентября в 11.30 по местному времени (совпадает с московским). На улице Павла Корчагина автобус ЛиАЗ протаранил 10 припаркованных автомобилей, а потом врезался в дерево. По информации областного ГИБДД, получил травмы водитель и два пассажира автобуса.

Сотрудники ГИБДД разбираются в случившемся.