МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о дислокации ПВО

Задержанный - гражданин России  2001 года рождения.
Владимир Рубанов 2024-09-02 16:32:44
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Керчи, который по заданию спецслужб Украины собирал и передавал данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанный - гражданин России  2001 года рождения. Он по своему желанию установил контакт с представителями спецслужб Украины, говорится в сообщении.

У него нашли переписку с украинским куратором, которая полностью иллюстрирует его противоправную деятельность, сообщила ФСБ.

По статье о государственной измене в форме в шпионажа задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

#в стране и мире #Крым #пво #Украина #шпионаж #спецслужбы #ФСБ РФ #Задержание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 