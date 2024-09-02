ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о дислокации ПВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Керчи, который по заданию спецслужб Украины собирал и передавал данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанный - гражданин России 2001 года рождения. Он по своему желанию установил контакт с представителями спецслужб Украины, говорится в сообщении.

У него нашли переписку с украинским куратором, которая полностью иллюстрирует его противоправную деятельность, сообщила ФСБ.

По статье о государственной измене в форме в шпионажа задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.