Устроившего стрельбу в ресторане в центре Москвы задержали

В ресторане в центре Москвы на Малой Бронной улице произошла стрельба из-за конфликта между гражданами. Открывшего огонь, предположительно, из травматического оружия, уже задержали полицейские.
«Полицейскими был задержан один человек, который был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - передает РИА Новости.
Как сообщил «Звезде» очевидец происходящего, подобные случаи в этом ресторане уже случались.
Уточняется, что пострадавших в результате стрельбы нет, незначительные повреждения получил интерьер ресторана. На кадрах видно, что у здания ресторана дежурят патрули полицейских машин. Заведение работает, внутри есть посетители.
Остальные участники конфликта устанавливаются и разыскиваются сотрудниками МВД.
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