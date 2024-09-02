Устроившего стрельбу в ресторане в центре Москвы задержали

В ресторане в центре Москвы на Малой Бронной улице произошла стрельба из-за конфликта между гражданами. Открывшего огонь, предположительно, из травматического оружия, уже задержали полицейские.

«Полицейскими был задержан один человек, который был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - передает РИА Новости.

Как сообщил «Звезде» очевидец происходящего, подобные случаи в этом ресторане уже случались.

Уточняется, что пострадавших в результате стрельбы нет, незначительные повреждения получил интерьер ресторана. На кадрах видно, что у здания ресторана дежурят патрули полицейских машин. Заведение работает, внутри есть посетители.

Остальные участники конфликта устанавливаются и разыскиваются сотрудниками МВД.