Полный топлива бензовоз вспыхнул на АЗС в Ставрополье

Один человек пострадал во время пожара на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставрополья. Там по неустановленным пока причинам вспыхнул бензовоз. О произошедшем в своем Telegram-канале сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов.

«На месте происшествия уже находятся все экстренные оперативные службы, приняты меры по тушению пожара и предотвращению его распространения», - сообщил Фетисов.

Пострадавший госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Состояние его стабильное, добавил Фетисов.

Инцидент произошел на автомобильной дороге в районе села Журавское. Сейчас движение по данному участку трассы ограничено. На месте пожара работают 19 спасателей и шесть единиц специальной техники.