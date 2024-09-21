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Полный топлива бензовоз вспыхнул на АЗС в Ставрополье

Движение автомобилей в районе АЗС ограничено, на месте работают все оперативные службы.
Ян Брацкий 2024-09-21 23:44:40
© Фото: bloknot_stavropol, telegram © Видео: bloknot_stavropol, telegram

Один человек пострадал во время пожара на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставрополья. Там по неустановленным пока причинам вспыхнул бензовоз. О произошедшем в своем Telegram-канале сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов.

«На месте происшествия уже находятся все экстренные оперативные службы, приняты меры по тушению пожара и предотвращению его распространения», - сообщил Фетисов.

Пострадавший госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Состояние его стабильное, добавил Фетисов.

Инцидент произошел на автомобильной дороге в районе села Журавское. Сейчас движение по данному участку трассы ограничено. На месте пожара работают 19 спасателей и шесть единиц специальной техники.

#пожар #Кубань #АЗС #МЧС России #бензовоз
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