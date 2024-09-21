В США потерянная кошка проделала путь в 1 500 км и вернулась домой

В США домашняя кошка по кличке Рейнбо проделала путь в почти 1 500 километров «на своих четырех» из Национального парка Йеллоустоун в штате Вайоминг до штата Калифорния, где она жила с хозяевами. Питомцу потребовалось два месяца, чтобы найти дорогу домой, сообщает телеканал SkyNews.

Пара Бенни и Сюзанна Ангиано в июне отправилась в путешествие и остановилась на стоянке для автофургонов в парке, где их кошка, испугавшись чего-то, сбежала в лес. Спустя четыре дня безрезультатных поисков пара решила оставить попытки и вернуться домой.

Спустя некоторое время уже в августе с парой связалась компания по производству чипов, сообщив, что их кошка, помеченная подобным устройством, была найдена в Калифорнии в приюте для животных. После оказалось, что ее подобрали с израненными лапами и исхудавшую на три кг неравнодушные люди, - это произошло в 1 448 километрах от места стоянки.

«Я действительно верю, что он совершил этот поход в основном самостоятельно. Его лапы были действительно повреждены. Он потерял 40% веса тела, у него был очень низкий уровень белка из-за недостаточного питания», - рассказала Сюзанна Ангиани.

Семья все еще не знает, как кошке удалось преодолеть такое расстояние самостоятельно, но убеждена, что ей никто не помогал.