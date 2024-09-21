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Артиллеристы разнесли позицию украинской САУ в Харьковской области

Украинскую самоходку вместе с боекомплектом уничтожили прямым попаданием.
2024-09-21 18:37:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку. Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что огневую позицию врага удалось обнаружить во время воздушной разведки. Наведение на противника осуществлялось с помощью БПЛА.

Украинскую самоходку вместе с боекомплектом уничтожили прямым попаданием в ходе контрбатарейной борьбы.

На кадрах объективного контроля запечатлен взрыв на позиции САУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #бпла #спецоперация #САУ #МО РФ #Север
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