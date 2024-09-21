Артиллеристы разнесли позицию украинской САУ в Харьковской области

В Харьковской области артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку. Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что огневую позицию врага удалось обнаружить во время воздушной разведки. Наведение на противника осуществлялось с помощью БПЛА.

Украинскую самоходку вместе с боекомплектом уничтожили прямым попаданием в ходе контрбатарейной борьбы.

На кадрах объективного контроля запечатлен взрыв на позиции САУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.