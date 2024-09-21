Будущих педагогов могут обязать сдавать ЕГЭ по профильным предметам

Будущих педагогов могут обязать сдавать ЕГЭ по предметам, которые они планируют вести в своей профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует проект Министерства науки и высшего образования России.

«Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования», - написал заместитель министра Дмитрий Афанасьев в Telegram-канале ведомства.

В данном случае имеется в виду, что будущий учитель химии должен выбрать эту дисциплину для сдачи. Речь идет о поступающих в педагогические вузы.

Одновременно с этим министерство отметило, что русский язык останется обязательным предметом при поступлении в вузы вне зависимости от профиля подготовки. По словам Афанасьева, перед министерством стоит задача по привлечению подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Напомним, ранее в Госдуме не поддержали отмену ЕГЭ в стране и возвращение к традиционным экзаменам.