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В Москве остановили грузовик со слитками золота на 18,5 млн рублей

В слитках было более 2,5 килограмма химически чистого золота.
Сергей Лебедев 2024-09-21 15:30:58
© Фото: Прокуратура Москвы

В Москве на улице Симоновский Вал правоохранители остановили «Газель», в которой нашли пять кустарных слитков с золотом на сумму более 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что в автомобиле находились двое мужчин 48 и 36 лет. На них завели уголовное дело за незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов.

Слитки отправили на экспертизу. В них нашли золото, медь, цинк и серебро. При этом масса химически чистого золота превысила 2,5 килограмма.

Обвиняемым избрана мера пресечения. Ведется расследование.

#Москва #в стране и мире #Задержание #Прокуратура #золото #Газель #Слитки #Медь
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