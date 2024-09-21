На 78-м году жизни умер народный артист РФ Владислав Верестников

На 78-м году жизни умер оперный певец и народный артист Российской Федерации Владислав Верестников. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Государственного академического Большого театра.

Отмечается, что Владислав Аркадьевич скончался после тяжелой продолжительной болезни. О дате, времени и месте прощания станет известно позже.

Владислав Верестников родился в 1947 году. С 1975 по 1977 годы он выступал в оперной труппе Харьковского театра оперы и балета.

В 1977 году Владислав Аркадьевич был принят в стажерскую группу, а уже на следующий год вошел в основную труппу Большого театра. Он исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года артист преподавал сольное пение.

За свою карьеру он побывал с гастролями в США, Германии, Голландии, Греции, Дании, Италии, Турции, Франции, Японии и на Кипре.