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Фрадков встретился с замминистра обороны Белоруссии Бурдыко

Стороны обсудили вопросы возведения объектов и применение новых строительных технологий.
Владимир Рубанов 2024-09-21 13:35:42
© Фото: Минобороны России

Замминистра обороны России Павел Фрадков встретился в Минске с замглавы Минобороны Белоруссии генерал-майором Андреем Бурдыко. Заместитель главы российского военного ведомства приехал в Белоруссию с рабочей поездкой.

В ходе встречи стороны обсуждали обмен опытом строительства объектов военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, Павел Фрадков и Андрей Бурдыко обсудили развитие и применение новых строительных технологий и проектных решений.

«Хочу отметить, мы с нашими белорусскими коллегами были и остаемся верными союзниками и надежными партнерами», – сказал Павел Фрадков.

Замглавы министра обороны добавил, что стороны ясно понимают стоящие перед ними задачи и пути их решения в рамках Союзного государства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #белоруссия #рабочая поездка #Павел Фрадков #Андрей Бурдыко
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